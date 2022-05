Investiture : Laurent Fabius s'embrouille sur le nombre de voix obtenues par Emmanuel Macron

Les quelques secondes de flottement ne sont pas passées inaperçues : lors de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, ce samedi 7 mai, le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a semblé hésitant au moment de proclamer une nouvelle fois, comme le veut la tradition, les résultats de l'élection présidentielle. En présentant le décompte des voix face au président réélu, le chef du Conseil des Sages a marqué une pause de quelques secondes entre les millions, les milliers et les centaines, visiblement troublé. Et pour cause, il a finalement commis une erreur.

Il s'est en effet trompé sur le total des voix. "Monsieur le président de la République, le dimanche 24 avril 2022, vous avez recueilli 18.678.639 voix, c'est-à-dire la majorité absolue des suffrages exprimés", a-t-il déclaré, alors qu'Emmanuel Macron avait en fait rassemblé 18.768.639 bulletins, soit une différence de 90.000 suffrages. Le président-candidat avait en effet remporté 58,5% des voix contre 13.288.686 suffrages pour son adversaire du Rassemblement National Marine Le Pen. Le président du Conseil constitutionnel a donc inversé les centaines de milliers et les dizaines de milliers dans le décompte du résultat officiellement enregistré par l'autorité, consultable sur le site des Sages.