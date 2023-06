L'exposition universelle de 2030 s'invite dans la rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni

Selon l'Elysée, Giorgia Meloni et Emmanuel Macron aborderont tout de même "les questions européennes et profiteront de cet entretien pour préparer le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles le jeudi 29 et vendredi 30 juin prochain". "Il sera aussi question du sommet de l'Otan qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie, le mardi 11 et mercredi 12 juillet 2023. Leurs échanges seront l'occasion de réaffirmer leur soutien commun à l'Ukraine", a indiqué la présidence française.