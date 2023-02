IVG dans la Constitution : pourquoi c'est loin d'être fait, malgré le "oui" du Sénat

Tout d'abord, pour ne pas être bloquée, une proposition de loi constitutionnelle doit être adoptée dans des termes identiques par les deux chambres du Parlement. Or mercredi, les sénateurs ont modifié le texte qui avait été voté à l'Assemblée, et qui était : "Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ces droits". Sur proposition de Philippe Bas (LR), les sénateurs ont voté pour compléter la Constitution avec cette formule : "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse". Une rédaction qui ne fait plus référence au "droit" à l'IVG, ce qu'a déploré la gauche du Sénat, tout en assumant d'avoir agi "en responsabilité" pour permettre à la navette parlementaire de se poursuivre.