Est-il possible d'inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution ?

Par ailleurs, certains questionnent l'utilité même d'une telle mesure. À rebours de la majorité présidentielle à laquelle il fait pourtant partie, le président du Modem, François Bayrou, s'interrogeait dimanche sur BFMTV si une telle mesure était bien "utile en ce moment". "A ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil" de 1975 qui a autorisé l'avortement en France, a insisté le maire de Pau.

L'argument est également présent chez les constitutionnalistes. La juriste Anne Levade, professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et présidente de l’Association française de droit constitutionnel, l'assurait dès les premières lignes d'une tribune sur le blog "Le club des juristes" : "Disons-le clairement, il n’y a, en France, aucun risque que le droit à l’avortement soit remis en cause comme il vient de l’être aux États-Unis". Selon elle, la loi Veil de 1975 et le Conseil constitutionnel suffisent donc à protéger ce droit.