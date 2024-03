IVG dans la Constitution : qui sont les dix femmes honorées ce 8 mars par Emmanuel Macron

Ce vendredi a lieu place Vendôme la cérémonie du scellement de la Constitution révisée, en présence d'Emmanuel Macron. Auparavant, il fera fleurir les tombes de "grandes figures" du féminisme ayant contribué à cette révision constitutionnelle. Parmi elles, Françoise Giroud, Gisèle Halimi, Joséphine Baker ou encore Simone Veil.

Dix femmes honorées à une date symbolique. À l'occasion de la cérémonie de scellement de l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution qui se tient ce vendredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes historique, le président de la République prendra la parole depuis la place Vendôme à Paris.

Durant ce discours, Emmanuel Macron va rendre hommage à dix "grandes figures" du féminisme ayant contribué à cette révision constitutionnelle et dont il fera fleurir les tombes.

Veil, de Beauvoir, Giroud...

Parmi ces dix femmes figure Simone Veil, figure centrale de la lutte pour l’émancipation et les droits des femmes, dont le combat le plus célèbre reste la loi sur l’IVG qu’elle a portée en France en tant que ministre de la Santé en 1974. Survivante à l’Holocauste, elle est aussi devenue la première femme à présider le Parlement européen. Un hommage à Simone de Beauvoir, philosophe et écrivaine française, pionnière du mouvement féministe, sera aussi rendu. Connue pour son ouvrage Le Deuxième Sexe, cette dernière a joué un rôle majeur dans la lutte pour les droits des femmes et a aussi co-signé le "Manifeste des 343" en 1971 reconnaissant publiquement avoir avorté.

La liste des mémoires honorées compte également le nom de Françoise Giroud qui a publié de nombreux ouvrages sur la condition féminine à travers des biographies de femmes remarquables. Après des débuts dans le cinéma et la presse, elle était devenue directrice du magazine Elle en 1945 et a cofondé l’Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1953. Elle a été Secrétaire d’État à la Condition féminine et à la Culture sous Valéry Giscard d’Estaing.

De Baker à Halimi, en passant par De Gouge

Parmi les autres personnalités honorées vendredi figurent deux autres journalistes et militantes : Hubertine Auclert surnommée "la suffragette" qui a fondé la société "Le droit des femmes" devenue en 1883 "Le suffrage des femmes" pour promouvoir le droit de vote féminin, et Maria Deraismes connue pour son engagement en faveur de la démocratie et des droits des femmes. Fondatrice de l’Association pour le Droit des femmes en 1870, cette dernière a organisé des rassemblements clandestins à Pontoise (95) pour contourner les interdictions.

On retrouve également dans la liste transmise par l'Elysée Joséphine Baker, célèbre danseuse et chanteuse des années 1920, panthéonisée. Également ardente défenseure des droits des femmes, son engagement s’est alors manifesté sur scène où elle a défendu la liberté d’expression et la sensualité féminine, en défiant ainsi les normes de la société conservatrice de son temps. Mais aussi Gisèle Halimi, avocate renommée et militante féministe reconnue. Née en Tunisie, elle s’est distinguée par son plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes, notamment dans les domaines juridique et politique. Son engagement s’est manifesté lors du procès de Bobigny en 1972, où elle a défendu une mineure ayant avorté après un viol.

Marie-Claire Chevalier, jugée dans le cadre de ce procès avec quatre autres femmes, dont sa mère et défendue par Gisèle Halimi avant d'être finalement relaxée, sera elle aussi honorée par Emmanuel Macron. Féministe et militante de renom, cette dernière a fait de sa vie un combat dans le domaine de la santé reproductive. Violée à 16 ans, elle s’est battue pour l’accès des femmes à l’avortement et à la contraception.

Louise Michel, militante révolutionnaire, enseignante et féministe française, fortement impliquée lors de la Commune de Paris en 1871 s’est toujours engagée pour les droits ouvriers, l’abolition de la peine de mort, la liberté d’expression et l’émancipation des femmes. Son nom figure également sur la liste, à l'instar de celui d'Olympe de Gouge, dramaturge, écrivaine et militante politique, dont l'œuvre la plus célèbre demeure la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" publiée en 1791. Revendiquant l’égalité des sexes et le droit des femmes à participer activement à la vie politique, elle a été exécutée sur la guillotine en 1793, devenant alors un symbole de la lutte pour les droits.