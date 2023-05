"J'ai 7450 euros nets par mois" : Bruno Le Maire s'explique après la polémique sur son salaire

Cette sortie est mal passée du côté de l'opposition politique, et de certains Français, qui ont dénoncé une certaine déconnexion de la réalité, l'élu gagnant un salaire beaucoup plus important que la majorité de ses compatriotes. L'intéressé s'en est défendu ce mardi, sur les ondes de RTL. "Bien sûr que non, mes fins de mois d'un ministre ne sont pas les mêmes que celles de quelqu'un qui touche 1200 ou 1300 euros par mois", reconnaît-il. Néanmoins, "je vois des chiffres qui sont faux. Ma rémunération est totalement transparente. J'ai 7450 euros nets par mois une fois les impôts déduits", détaille-t-il.

Et au pensionnaire de Bercy de continuer de se justifier. "J'ai une famille, j'ai quatre enfants, je fais les courses, je paye mon alimentation et c'est bien normal. Contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, je n'occupe pas mon logement de fonction, je paye mon loyer", souligne-t-il. "Je ne vois pas pourquoi les politiques seraient mieux traités que les autres et je ne vois pas pourquoi ils seraient moins bien traités", conclut le ministre.