"J'avais pris l'engagement de faire six mandats" : Christian Jacob zappe les législatives

Sa famille politique, en proie aux divisions entre les partisans d'une alliance avec Emmanuel Macron et les tenants d'une ligne indépendante. Mais tout rapprochement est exclu pour l'heure, ont décidé les ténors de LR.

"Nous avons échoué à l'élection présidentielle, mais cette ligne de l'indépendance est la seule possible" assène Christian Jacob, loin de croire à une possible union des droites ou à une alliance avec LREM. "J'entends toutes les réflexions sur un pacte de gouvernement, sur un rassemblement avec la majorité présidentielle... Cela porte un nom, c'est le parti unique. Et le parti unique, c'est la monarchie."