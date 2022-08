"Je suis rentrée à Reims": la "frondeuse" de LaREM explique pourquoi elle n'a pas pris part au vote de la loi asile-immigration

"Je suis rentrée à Reims mardi. La session parlementaire devait se terminer le 31 juillet donc j’avais déjà des choses de prévues dans la Marne", nous a assuré Aina Kuric. Selon elle, sa participation au vote ce mercredi 1er août n'était pas nécessaire : "Au vu de mon précédent vote, les choses étaient claires : j’avais déjà émis mon opinion."

Surtout, la députée assure que son absence de mercredi n'est en aucun cas liée à ses récents démêlés avec le groupe LaREM à l'Assemblée nationale. "Non, je n’ai pas reçu de pression particulière après mon vote contre le projet de loi, ni avant ni après. Personne n’est venu me voir en me disant de voter telle ou telle chose. Mon groupe a respecté mon choix. Ni eux ni moi n’avons de problème avec cela. A l'avenir, il pourra encore arriver que nous ne soyons pas tous d'accord."