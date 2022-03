Jean-Luc Mélenchon a-t-il "validé les bombardements de Poutine sur les civils en Syrie" ?

Ce dernier apporte cependant une précision sur les frappes commises : "Tout est de la propagande et tous les bombardements massacrent tout le monde. Je ne suis pas pour les bombardements. Cette pauvre population est prise dans une guerre qui ne la concerne même pas. Mais je viens à ce que vous dites : quand vous me parlez de rebelles en Syrie, figurez-vous que les rebelles civilisés sont une ultra minorité. (…) Il faut rétablir l’ordre et l’ordre passe par le fait que l’on élimine Daesh de là". Cet extrait suivra d’ailleurs le candidat LFI pendant de longs mois, le conflit s’intensifiant en Syrie, et les victimes civiles étant de plus en plus nombreuses.

Il sera amené à expliciter sa pensée des mois plus tard, sur Public Sénat. Jean-Luc Mélenchon continue alors de nier la réalité dénoncée par les associations et certains États, comme la France. D’après lui, les Russes ne visaient pas, en février 2016, des populations civiles. "Il y avait des bombardements. Que bombardaient les Russes à ce moment-là ? (…) On bombardait à l’époque les convois de pétrole clandestin qui allaient de Syrie en Turquie et les Russes bombardaient ça. Et c’est dans ce cadre que j’ai dit : 'Je pense qu’ils vont faire le travail'". Sollicitée sur ces déclarations, l’équipe de campagne du candidat n’était pas revenue vers nous dans l’immédiat.