Jean-Luc Mélenchon visé par une enquête pour "injure publique" après ses propos sur la BRAV-M

Le parquet de Paris a confirmé que son enquête visait également l'avocat Arié Alimi, qui fait l'objet d'un signalement distinct du préfet de police. Sur RMC, le 22 mars, il avait déclaré que les BRAV-M "sont un certain type de policiers engagés volontaires, qui recherchent la violence, c'est comme ça qu'on les sélectionne, qui sont lancés dans les rues de Paris avec des matraques et des armes, qui brisent les os et qui font des chasses à l'homme comme on le voit sur les images à longueur de journée en ce moment." Cet avocat défend régulièrement des personnes victimes de violences policières, comme la famille de Cédric Chouviat, un livreur mort à Paris à la suite d'une interpellation début 2020.