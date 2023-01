Désormais sans mandat, que pèse Jean-Luc Mélenchon dans son camp ?

La biographie de son compte Twitter n'indique plus aucun mandat électif, il a en effet laissé sa circonscription des Bouches-du-Rhône en juin dernier. Elle mentionne que l'ancien candidat à l'élection présidentielle est co-président de l'Institut La Boétie, "fondation insoumise", "espace de lien entre combats politiques, production intellectuelle et artistique". Il partage ce poste avec la députée insoumise Clémence Guetté et Bernard Pignerol. À première vue, ce "travail intellectuel" qui l'a poussé à formuler une "théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne" est sa seule fonction.

Est-ce dans ce cadre qu'il est en Guyane ? Non. Jean-Luc Mélenchon explique qu'il honore des engagements pris pendant la campagne présidentielle : retourner sur les terres ultra-marines qui l'ont plébiscité. "J'avais promis un retour politique partout où je suis passé en Outre-mer pendant ces mois de campagne. Me voici, quand bien même le calendrier de la réforme des retraites a basculé en janvier", explique-t-il au Parisien. "Je serai de retour avant la marche du 21 janvier à Paris pour aider à la mobilisation des jeunes puis à celle de syndicats unis contre la réforme Macron", ajoute-t-il, confirmant que même sans mandat, il compte peser dans le débat politique et mener la fronde contre l'exécutif.