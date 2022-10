Jean-Luc Mélenchon compare la marche du 16 octobre à la Révolution, Olivier Faure regrette une "provocation"

La majorité, visée par la marche du 16 octobre à laquelle participeront toutes les composantes de la Nupes, a également critiqué cette sortie de Jean-Luc Mélenchon. "Le droit de manifester est constitutionnel, on le respecte, on l'accompagne, mais les appels masqués ou directs ou indirects à une forme de violence sociale, c'est irresponsable, encore plus de la part d'un responsable politique", a indiqué sur BFMTV le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. "Ce n'est pas la première fois qu'il dépasse les bornes, il est tout le temps dans l'outrance", a-t-il estimé en saluant une "désolidarisation" de la part "de partis plus traditionnels au sein de la Nupes", comme le PS.

"Ce sont des propos factieux qui sont graves", a accusé sur Sud Radio le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Franck Riester. "Je crois qu'il n'est pas crédible pour continuer à être un homme politique parce qu'il n'est pas responsable et digne dans ses propos", a estimé sur Public Sénat la patronne des députés Renaissance, Aurore Bergé, qui ne "comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas, au sein de La France insoumise, à rompre définitivement avec ces méthodes et avec lui".