"Écoterrorisme" et "dérapage" : Mélenchon et Darmanin s'affrontent autour des anti-bassines

Samedi et dimanche, des milliers de personnes se sont réunies à Sainte-Soline pour protester contre la réserve d'eau en construction, l'une des 16 prévues dans les Deux-Sèvres - une première fonctionne déjà. Le projet a été élaboré par un groupement de 400 agriculteurs dans le but de réduire leurs prélèvements pour l'irrigation durant l'été, grâce au pompage des nappes phréatiques superficielles en hiver. Des heurts violents ont éclaté samedi quand des manifestants ont voulu pénétrer sur le chantier, interdit d'accès par les forces de l'ordre qui les ont repoussés. Autorités et organisateurs ont fait état de plusieurs dizaines de blessés, une minorité ayant été hospitalisés.