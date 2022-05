Mélenchon et la désobéissance européenne : "C'est l'arme du faible", fustige Clément Beaune sur LCI

Invité ce mardi 10 mai sur LCI, Clément Beaune a moqué la remarque du député des Bouches-du-Rhône et rappelé que la position d'Emmanuel Macron n'est pas nouvelle. "On peut nous targuer de beaucoup de choses, mais pas d'avoir varié sur le domaine de l'Europe. Dès 2017, pendant sa conférence à la Sorbonne, le président de la République a proposé cette révision des traités. Il a dit clairement que ce n'était ni un totem, ni un tabou", a assuré le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes.

Le ministre a également fustigé la position de Jean-Luc Mélenchon qui "joue plutôt la petite partition de : 'c'est la faute à l'Europe' et 'la France se fait gronder par Bruxelles'. C'est une image faible et résignée de la France", y voyant "l'arme du faible". "Vous désobéissez quand vous n'avez plus d'autres portes de sortie. Et croire que la France en Europe n'a pas d'autres moyens que de désobéir à des règles imposées par Bruxelles ou Berlin pour avancer, c'est un mensonge."