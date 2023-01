Jean-Luc Mélenchon dispose-t-il encore d'un bureau à l'Assemblée ?

"J'apprends par ma radio préférée que Mélenchon ‘a conservé un petit bureau à l'Assemblée nationale à partir duquel il surveille ses troupes’. De quel droit ce politicien en retraite, qui n'est plus député, conserve-t-il un tel privilège ?" Dans un tweet posté le 16 janvier, le journaliste et producteur Brice Couturier a épinglé l'ancien chef de file de LFI, disant avoir entendu sur les ondes d'une radio (dont nous n'avons pas retrouvé la trace) qu'il disposait toujours d'un bureau au sein du palais Bourbon, alors qu'il n'est plus élu des Bouches-du-Rhône depuis l'été dernier, ayant été remplacé par Manuel Bombard dans la 4e circonscription.