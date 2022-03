Jean-Luc Mélenchon regrette la livraison d'armes à l'Ukraine

" Aucune participation à la guerre ne pourrait rester limitée, actions et réactions s'enchaîneraient sans limite. Face à une puissance nucléaire comme la Russie, la destruction nucléaire générale serait prévisible", avait estimé en préambule le candidat à l'élection présidentielle. "Le seul chemin rationnel est celui de la paix, il porte un nom clair : la désescalade. Si frustrant que ce soit, l'alternative reste simple : ou bien la diplomatie, ou bien la guerre totale. Tout doit aller à la diplomatie (...) et rien à la guerre."

Jean-Luc Mélenchon, pour "une initiative diplomatique radicale", a jugé mauvaise l'exclusion de la Russie du réseau Swift. "N'est-ce pas engager une escalade mondiale en poussant russes et chinois à utiliser désormais leur propre circuit. Quel avantage pour la paix ?", a questionné celui qui veut différencier dirigeants russes et peuple russe. Ce dernier n'est pas notre ennemi" et ne doit pas être confondu avec "le régime nationaliste qui est en place", a déclaré Jean-Luc Mélenchon.