Jean-Marie Le Pen "pas antisémite" ? Jordan Bardella tente de sortir de la polémique

"Le Rassemblement national, par la voix de son président, a eu l'occasion de faire le choix, le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si Jean-Marie Le Pen était antisémite", avait dit mercredi à l'issue du Conseil des ministres le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, estimant que "de ce fait, à mon sens, le RN n'a pas sa place dans cette manifestation". Plus tard, Emmanuel Macron s'en était pris à ceux qui "prétend[ent] soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs" et "refuse[ent] de condamner clairement (ses) positions passées et tous les mots définitifs d'hier". Une allusion claire au Rassemblement national.