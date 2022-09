Jets privés : pour les faire interdire, La France insoumise a déposé une proposition de loi

La mesure s'appliquerait à partir du 1er janvier 2023 et concernerait "les vols internes et internationaux, à destination ou en provenance d’un État étranger", peut-on lire dans le texte. Plusieurs exceptions sont toutefois listées : pour les vols d’évacuations sanitaires, les vols concernant la sécurité nationale et les "jets privés militaires et les jets privés appartenant à l'État et exclusivement affectés à un service public". Les contrevenants seraient passibles d'une amende de 150.000 euros et d'un an d'emprisonnement (1 million d'euros et 5 ans d'emprisonnement en cas de récidive).

Dans le même temps, la proposition de loi prévoit qu'à l'entrée en vigueur du texte, "l’État établisse sans délai un plan d’action visant au reclassement et à la reconversion professionnelle des salariés du secteur du jet privé".