JO de Pékin et Mondial au Qatar : le boycott à géométrie variable de La France insoumise

Les Insoumis boycottent avec force et fracas la coupe du monde au Qatar. Clémentine Autain aimerait que les joueurs de l'équipe de France aient "un geste" et prennent leurs "responsabilités" pour dénoncer les droits humains dans le pays, Alexis Corbière déplore leur "encéphalogramme plat", Jean-Luc Mélenchon estime que ce n'est "pas la peine d'aller raconter 'Liberté, égalité, fraternité' et après baisser vos petites têtes et ne rien dire". Mais font-ils preuve d'un boycott à géométrie variable, alors qu'ils n'avaient pas appelé à faire de même au moment des Jeux olympiques de Pékin en 2008 et pour ce Mondial de 2022 ?