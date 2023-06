JO 2024 : le système français anti-drones connaît "quelques difficultés"

Das sa réponse, la secrétaire d'État Sarah El Haïry a reconnu que le système Parade (Protection déployable modulaire antidrones), attribué aux groupes Thales et CS group, faisait "l'objet de quelques difficultés". Celles-ci seraient néanmoins "en cours de résolution", sans que soit précisé un calendrier de livraison. Les premiers systèmes auraient dû être prêts au printemps.

"Le système est en cours de vérification, M. le Sénateur", a déclaré Sarah El Haïry, ajoutant que "depuis fin avril, comme tout système d'armes complexes, il fait l'objet de quelques difficultés, mais en cours de résolution pour équiper et accompagner nos industriels. Le ministère des Armées sera en mesure d'assurer la protection des JO contre les menaces grandissantes."

La secrétaire d'État a par ailleurs assuré que ce système anti-drones sera bien souverain. "Nous ne ferons pas appel à des solutions sur étagères et donc ce seront des industriels français", a-t-elle affirmé. Parade permet la détection et la neutralisation des micro et minidrones. L'enjeu pour les services de sécurité français sera notamment de repérer d'éventuels engins lents et volants à faible altitude au-dessus d'une foule et le neutraliser, au besoin, sans qu'il ne cause de dommages.