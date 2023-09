Les écologistes réclament un Paris sans voiture pour toute la durée des Jeux olympiques

Paris sans voiture pendant les Jeux olympiques ? C'est le rêve des élus écologistes parisiens, qui déposeront un vœu en ce sens à l'occasion du Conseil de Paris qui se déroulera du 3 au 6 octobre. Leur but est de reproduire pendant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques, du 26 juillet au 8 septembre, l'opération "Paris sans voiture" qui a lieu les premiers dimanches du mois dans le centre de la ville, sur les Champs-Élysées et dans quelques rues et zones des arrondissements périphériques.