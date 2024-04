JO de Paris : encore 8000 agents de sécurité à recruter, souligne la ministre des Sports

Amélie Oudéa-Castéra était l'invitée de "Bonjour ! La Matinale TF1", ce lundi. La ministre des Sports a affiché sa sérénité à moins de 100 jours des Jeux olympiques. Le recrutement d'agents de sécurité n'est toutefois pas terminé, puisque 8000 postes restent aujourd'hui à pourvoir.

Les JO de Paris approchent à grands pas, et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra estime que la France est dans les temps. Le niveau de préparation actuel ? "Huit" ou "huit et demi" sur 10, a-t-elle estimé lundi 22 avril dans Bonjour ! La Matinale TF1. Si la dernière ligne droite est aujourd'hui entamée, quelques défis restent à surmonter. Pour assurer la sécurité notamment, avec le recrutement de professionnels qualifiés.

Tenir compte des risques de "no show"

La représentante du gouvernement l'assure, il n'y a "pas d'inquiétude" à l'heure qu'il est. En ce qui concerne l'embauche d'agents de sécurité, "on a rehaussé nos objectifs récemment", assure-t-elle, de manière à "tenir compte des risques de no show", c'est-à-dire "le fait qu'il y ait des non-présentations le jour J".

En pratique, "la volonté est d'avoir 28.000 entrées en formation, pour 20.000 recrutements". Un objectif affiché qui n'est pas atteint en cette fin avril, puisque "nous sommes à un peu plus de 18.000 entrées en formation, pour près de 12.000 recrutements". Amélie Oudéa-Castéra estime néanmoins que "le plan de charge est là", avec une "mobilisation sous la houlette du préfet de la région Île-de-France, avec les équipes de France Travail et l'ensemble des entreprises attributaires des marchés et du comité d'organisation".

Au cours de cet entretien, la ministre a également évoqué la cérémonie d'ouverture. Elle n'a pas souhaité évoquer les plans B ou C qui seraient à l'étude, préférant mentionner les répétitions prévues en juillet pour le plan A, sur la Seine. Le scénario privilégié, "sur lequel nous travaillons massivement", a-t-elle insisté. Un suivi de la menace continu est assuré, poursuit Amélie Oudéa-Castéra, et "prêts à être agiles si jamais des réactions devaient être apportées".