Les scanners corporels autorisés en France à l'occasion des Jeux olympiques ?

Ils seront autorisés à l'entrée des enceintes de plus de 300 personnes, avec le consentement de la personne. Cela permet d'éviter une palpation de sécurité et ce alors que les organisateurs des JO et l'Etat sont confrontés à une pénurie d'agents de sécurité privée.

Aujourd'hui, les scanners corporels sont interdits en dehors des aéroports, où leur utilisation est extrêmement encadrée. Comme lors des JO, les passagers peuvent refuser d'y être soumis et choisir d'être contrôlés par un autre moyen. Il est également possible de choisir le sexe de la personne qui analyse son image, et cette dernière doit être floutée pour que la personne scannée ne puisse pas être identifiée. Les scanners à rayon X sont interdits partout dans l'Union européenne.

En 2008, les députés européens s'étaient opposés à l'installation de scanners corporels, avant de faire marche arrière en 2010 pour les autoriser dans les aéroports, après l’attentat raté revendiqué par Al-Qaida sur le vol Amsterdam-Detroit le 25 décembre 2009.