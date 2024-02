Non, Jordan Bardella n'a pas été filmé en train de jouer à un jeu vidéo consistant à renvoyer des migrants à la mer

Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre Jordan Bardella s'amuser sur un jeu vidéo. Manette en main, on le voit diriger un personnage frappant des migrants arrivés par bateau pour les rejeter à la mer. Attention, il s'agit d'une séquence qui a été détournée et altérée : sur la vidéo d'origine, le président du RN joue à un jeu vidéo de football.

Une séquence de Jordan Bardella manette en main, s'amusant sur un jeu vidéo est largement relayée en ligne, visionnée plus d'un million fois en l'espace de 24 heures. On voit l'élu dirigeant un personnage qui empêche des hommes présentés comme des migrants. Ces derniers, arrivant dans un petit bateau depuis la mer, sont ainsi renvoyés à l'eau, marquant ainsi des points.

Si cette séquence de 13 secondes à peine s'est répandue en ligne de façon virale, il s'agit ici d'un détournement.

Sur les images d'origine, postées par Jordan Bardella, on le voit en effet jouer à un jeu de football.

Sur cette vidéo relayée sur X, les images du jeu ont été modifiées. Le président du RN se divertissait sur un jeu de football dans la séquence postée sur ses réseaux sociaux. - Capture écran X

Une vidéo postée à l'origine sur TikTok en octobre dernier

Aucun élément contextuel n'est fourni par les internautes qui partagent les images. Tout au plus observe-t-on une photo de profil de Jordan Bardella, laissant supposer que la vidéo provient à l'origine de l'un de ses réseaux sociaux. C'est en effet le cas : on en retrouve la trace sur TikTok, le 31 octobre dernier, accompagnée du message suivant : "Le PSG en 4-1-3-2, et vous, quelle est votre compo ?"

La référence du président du RN au club de la capitale n'est pas étonnante lorsque l'on découvre que la séquence d'origine le montre en train de jouer à un jeu vidéo de football. On comprend, dès lors, que la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux a été modifiée par ordinateur, de manière à laisser penser que l'élu s'amusait sur un jeu différent.

Soulignons que sur le réseau X, des "community notes" ont été ajoutées par des utilisateurs pour alerter celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo décontextualisée et altérée. Ces messages, qui apportent des éléments contextuels importants, sont désormais présents sous les publications les plus virales, mais pas forcément sur les messages moins relayés qui se feraient aussi l'écho de la séquence. Sur Facebook, Instagram ou Tiktok, aucun dispositif n'existe pour mettre en garde contre des détournements de cette nature.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.