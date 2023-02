Jordan Bardella comptabilise-t-il "100% d’absence au Conseil régional d’Ile-de-France" ?

En plus de la direction du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella est également conseiller régional depuis 2015 et eurodéputé depuis 2019, au sein du groupe "Identité et démocratie". D’après le tableau d’assiduité tenu par la région Ile-de-France, le président du RN n’a assisté à aucune réunion du conseil régional au cours des six premiers mois de l’année 2022. Il affiche ainsi le taux d’absentéisme le plus important des élus, avec sept absences justifiées sur cette période, juste devant Philippe Juvin (LR) et Emmanuelle Cosse (ex-EELV).

Contactée, l’équipe de Jordan Bardella assume cet absentéisme et le justifie : "Pour le premier semestre 2022, c'est-à-dire en plein cœur de la campagne présidentielle, des grands débats, des déplacements dans toute la France, Jordan Bardella était sur le terrain et portait la parole de Marine Le Pen." Qu’en est-il désormais ? Son équipe ne nous a pas communiqué le nombre précis de séances auxquelles le conseiller régional aurait assisté depuis, nous renvoyant aux chiffres qui seront publiés par la région d’ici à la fin mars.