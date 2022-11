Jordan Bardella élu président du RN : quel avenir pour Marine Le Pen ?

Le pouvoir, c'est justement ce qu'elle cherche depuis 2012. Défaite au second tour des deux dernières élections présidentielles par Emmanuel Macron, en 2017 et 2022, Marine Le Pen avait pourtant laissé entendre que sa troisième campagne présidentielle, en avril dernier, pourrait être sa dernière. "A priori, je ne me représenterai pas", déclarait-elle au JDD en mars, un mois avant le second tour. "Cela m'étonnerait que je m'arrête totalement d'œuvrer pour les Français", tempérait-elle un mois plus tôt sur LCI.

Depuis, la situation a changé : Le Pen a réuni plus de 13 millions de voix au second tour, du jamais-vu pour le parti à la flamme, et elle dirige le plus gros groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, derrière celui de Renaissance (ex-LaREM). Tout porte à croire qu'elle a désormais 2027 dans le viseur, libérée de la gestion de son parti, où elle restera "présente sans être étouffante", et au cœur de l'actualité politique au palais Bourbon.