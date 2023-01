Journée nationale contre le sexisme : Emmanuel Macron veut officialiser la date du 25 janvier

Il souhaite d'abord la mise en place rapide de cours sur le sujet et la formation des profs et de professionnels pour parler aux élèves. Emmanuel Macron propose ensuite de réguler les plateformes du numérique pour ôter les contenus dégradants et violents pour les femmes, notamment dans la pornographie. Il réclame des sanctions contre les plateformes ne respectant pas les règles qui vont être définies au moment de la transposition dans la loi française du Digital Service Act européen.