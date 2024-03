Accusé de "violences psychologiques" sur son ex-compagne, Julien Bayou se met en retrait d’EELV

L’ancien leader des écologistes annonce dans un communiqué à l’AFP s’éloigner de ses activités politiques pour préparer sa défense. "Je ne m’exprimerai plus en leur nom le temps de l’enquête", indique le député qui est visé par une plainte pour harcèlement et abus de faiblesse. L’affaire avait été rendue publique en septembre 2022, précipitant sa démission du poste de secrétaire national d’EELV.

Il "prend acte" de la plainte déposée par son ex-compagne qui dénonce des "violences psychologiques". L'ancien leader d'Europe Ecologie-Les Verts Julien Bayou a annoncé dans un communiqué à l'AFP qu'il "se mettait en retrait" de son parti et de son groupe à l'Assemblée nationale. "Je ne m’exprimerai plus en leur nom le temps de l’enquête", ajoute-t-il, précisant que cette décision lui permettra de "travailler sereinement pendant l’enquête à venir" afin de "prouver son innocence".

Anaïs Leleux a déposé plainte pour harcèlement et abus de faiblesse, mais aussi contre X pour "non-assistance à personne en danger". Dans un long entretien aux Jours, la militante féministe raconte qu’il lui a "fait croire" qu’elle était "folle". Elle évoque deux tentatives de suicide après leur rupture fin 2021 et veut que la justice entende "tous ceux qui ont contribué à (la) violenter psychologiquement pour le défendre" : "Un certain nombre de militants et cadres du parti EELV", qui n'ont "pas réagi".

Elle estime aussi que le protocole de la Cellule d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles (CVSS) au sein d'EELV, saisie en juillet 2022, l'a "mise en danger" : membres "pas solidement formés", enquête non "externalisée", "accès au nom des plaignantes"... L’affaire avait été rendue publique deux mois plus tard, poussant Julien Bayou à quitter la tête du parti. EELV dit de son côté n’avoir "pas été en mesure de recueillir la parole de Madame Leleux et, en l’absence de tout témoignage, avoir dû clore le dossier". Le parti ajoute espérer que "la réponse judiciaire sera en mesure de mettre en lumière la vérité".