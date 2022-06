"Jupiter patauge !" : François Ruffin rejette l'idée de "participer à un gouvernement d'Emmanuel Macron"

François Ruffin a également tenu à replacer la crise politique dans le contexte national : "Ce n'est pas seulement qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est qu'il n'en a pas dans le pays", a-t-il estimé. Constatant que "Jupiter patauge", et qu'"il ne sait plus par où s'en sortir", le député a cependant refusé d'y voir "une crise politique majeure". Selon lui, qu'Emmanuel Macron ne fasse plus "tout ce qu'il veut" est "plutôt une bonne nouvelle" : ce ne sera plus "Manu-a-dit", s'est-il amusé, se réjouissant qu'"un peu de pouvoir soit restitué à l'Assemblée".