Isabelle Balkany va bénéficier d'une libération conditionnelle le 6 mars prochain

En janvier dernier, la cour d'appel de Paris avait allégé les peines de Patrick et Isabelle Balkany pour blanchiment de fraude fiscale et prononcé une confusion des peines avec celles infligées pour fraude fiscale dans le premier volet de l'affaire. Ils ont été condamnés respectivement à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison, ainsi qu'à une amende de 100.000 euros à chacun et dix ans d'inéligibilité. Le couple avait par ailleurs été condamné à payer 400.000 euros de dommages-intérêts à l’État, un montant nettement réduit par rapport au million d'euros prononcé en mai 2020.