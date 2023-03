Les délais de prescription pour les victimes de violeurs en série bientôt assouplis ?

Un arsenal de mesures contre les violences sexistes et sexuelles. C'est ce qu'Élisabeth Borne doit dévoiler ce mercredi, à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Parmi elles : une prolongation des délais de prescription des infractions sexuelles dans le cadre de viols en série.

Selon franceinfo, la Première ministre veut modifier la loi pour étendre l'accès à un procès. Concrètement, si au moins deux victimes ont été violées par la même personne, c'est la date du viol le plus récent qui serait prise en compte pour les autres victimes. Même celles dont le viol est prescrit, s'il y a prescription. Cette règle existe déjà depuis un an pour les viols commis sur des enfants. Comme le précise franceinfo, "le projet de loi est en réflexion et devra ensuite être validé et voté par le Parlement."