"Kanak", "Caldoches", "accord de Nouméa" : le lexique pour tout comprendre de la crise en Nouvelle-Calédonie

Une crise sévère et des émeutes secouent la Nouvelle-Calédonie depuis le début de la semaine, sur fond de réforme constitutionnelle rejetée par les indépendantistes. Dégel du corps électoral, accord de Nouméa, Kanak et Caldoches... : pour tout comprendre à la situation, lisez ce lexique.

Depuis le début de la semaine, des émeutes qui rappellent les affrontements des années 1980 secouent la Nouvelle-Calédonie. Français depuis 1853, cet archipel fut un lieu de bagne et d'exil politique de 1864 à 1896 avant de devenir un Territoire d'Outre-mer (TOM) en 1946 puis une Collectivité sui generis en 1999. Pour mieux comprendre les enjeux et les tensions actuelles entre habitants d'un même territoire, indépendantistes et anti-indépendantistes, TF1info a concocté ce lexique.

Kanak et Caldoches

Les deux principales communautés de l'archipel, qui compte 271.400 habitants, sont les Kanak et les Caldoches. Les premiers, premiers habitants du pays, représentent 41% de la population, les seconds, descendants des colons blancs, 24%. Aujourd'hui, une part grandissante de la population se déclare métissée ou "calédonienne". Les Kanak habitent principalement en Province Nord (72%) et dans les îles Loyautés (95%), les zones les plus pauvres de l'archipel et les moins peuplées puisque 70% de la population calédonienne habite dans la Province Sud, où se trouve Nouméa.

Les Kanak sont issus d'une migration mélanésienne remontant à 4000 ans, leur résistance à la colonisation s'est manifestée dès le 19ᵉ siècle par des révoltes et se prolonge à travers des revendications indépendantistes. Ils sont aujourd'hui organisés en mouvements politiques qui se battent pour l'indépendance du territoire comme le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) créé en 1984.

Ouvéa

Les années 1980 sont marquées par des violences entre Kanak et Caldoches, dont le point culminant a été la prise d'otage et l'assaut de la grotte d'Ouvéa en mai 1988, au cours desquels 19 militants kanak et six militaires français sont tués. Le 22 avril, un commando indépendantiste attaque la gendarmerie de l'île d'Ouvéa : quatre gendarmes sont tués et 27 autres pris en otage. Le 5 mai, entre les deux tours de l'élection présidentielle, un assaut de l'armée dans la grotte d'Ouvéa libère les otages, mais dans un bain de sang puisque 19 Kanaks et deux militaires sont tués. Certains parlent d'exécution sommaire des preneurs d'otages.

Un mois plus tard, les accords de Matignon scellent la réconciliation, au travers d'un rééquilibrage économique et d'un partage du pouvoir politique. Signés sous l'égide du Premier ministre Michel Rocard, entre le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) de Jacques Lafleur et le FLNKS de Jean-Marie Tjibaou. Les accords, ratifiés en novembre, créent trois provinces (Nord, Sud, Iles) et prévoient un référendum d'autodétermination dans les dix ans.

Accord de Nouméa

Le 5 mai 1998, l'accord de Nouméa, signé sous l'égide du Premier ministre socialiste Lionel Jospin, instaure un processus de décolonisation sur vingt ans. Ce texte fondateur, conclu entre l'État, les anti-indépendantistes et les indépendantistes kanak, puis ratifié à 72% par les Calédoniens, organise l'émancipation progressive de l'archipel. En 2009, un projet de loi enclenche les transferts de compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie, pour les affaires de police en 2011, l'organisation scolaire en 2012, le droit civil et commercial en 2013. Ensuite, conformément à l'accord de Nouméa, un premier référendum est organisé le 4 novembre 2018, il débouche sur une victoire du "non" à l'indépendance (56,7%), malgré une forte percée des indépendantistes.

Ces derniers demandent une nouvelle consultation, l'accord de Nouméa autorisant un deuxième, voire un troisième référendum s'ils représentent au moins un tiers des élus du Congrès. Le 4 octobre 2020, le non l'emporte à seulement 53,2% des voix. Lors du troisième référendum, le 12 décembre 2021, il obtient plus de 96% des voix, mais l'abstention dépasse les 50%, les indépendantistes ayant demandé en vain un report du scrutin à cause de la pandémie de Covid-19. Ils contestent la légitimité du résultat et exigent un nouveau référendum d'ici 2024. Le président de la République Emmanuel Macron exhorte indépendantistes et non-indépendantistes à aboutir à un accord sur le statut de l'archipel d'ici la fin 2023 en vue d'une révision constitutionnelle l'année suivante.

Corps électoral

C'est cette réforme constitutionnelle, votée par le Sénat et l'Assemblée nationale mardi, qui met le feu aux poudres aujourd'hui. Cette dernière prévoit le dégel du corps électoral et donc son élargissement à tous les natifs calédoniens et aux résidents depuis au moins dix ans pour les élections provinciales. Cette réforme, pour être adoptée, doit être approuvée par le Congrès à Versailles, qui devrait se réunir "avant la fin juin" selon Emmanuel Macron. Si elle l'était, quelque 25.000 personnes, dont la moitié née en Nouvelle-Calédonie, intégreraient le corps électoral, ce qui modifierait les équilibres politiques. Les indépendantistes estiment que cette réforme réduirait encore leur poids et leur influence.

Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT)

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin fait peser sur la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) la responsabilité des émeutes qui secouent l'archipel depuis le début de la semaine, et qui bouleverse tout l'agenda du gouvernement. Cette organisation, émanation de l'Union calédonienne, frange la plus radicale du FLNKS, est qualifiée par le patron de Beauvau de "mafieuse". "C'est une organisation mafieuse, violente, qui tire à balles réelles sur des gendarmes, met le feu à des entreprises", "c'est un groupuscule qui se dit indépendantiste et commet des pillages et des meurtres", a-t-il déploré ce jeudi matin sur France 2.

La CCAT a été créée en novembre 2023 pour pousser à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Depuis le 4 mai, elle multiplie les actions pour montrer son opposition au dégel du corps électoral, menant notamment une opération nommée "Dix jours pour Kanaky" (nom donné par les Kanak à la Nouvelle-Calédonie). Elle avait prévenu que la mobilisation s'intensifierait en cas d'adoption du projet de loi. Depuis la promulgation de l'état d'urgence mercredi, une dizaine de ses membres ont été assignés à résidence.

Nickel

Sur l'archipel, la crise que connaît le nickel, poumon économique de la Nouvelle-Calédonie, aggrave les tensions politiques locales. Le secteur du nickel, dont l'archipel détient 20 à 30% des ressources mondiales, est le premier employeur du territoire et emploie directement ou indirectement 20 à 25% des salariés calédoniens. Ce minerai est utilisé pour fabriquer l'acier inoxydable et les batteries des véhicules électriques. Mais son industrie connaît des difficultés à cause de cours historiquement bas, des conséquences de la flambée du prix de l'énergie et la concurrence de l'Indonésie, qui a fortement augmenté ses capacités de production ces dernières années et pèse sur le marché des exportations.

Le "pacte nickel" voulu par le gouvernement pour redresser la filière doit permettre de réorienter la production vers le marché européen des batteries, mais le projet concentre les tensions entre indépendantistes et non-indépendantistes. Ce qui bloque notamment, c'est la contribution attendue de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 66,7 millions d'euros ; un coût trop important pour les indépendantistes, alors que le territoire était endetté à 153% de son budget, fin 2023 selon le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.