Benzema-Darmanin : on vous résume la polémique

Depuis que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a accusé le footballeur Karim Benzema d'être en lien avec les Frères musulmans, les réseaux sociaux et la sphère politique s'emballent. L'attaquant français est devenu une nouvelle occasion pour la droite, l'extrême droite et la gauche de s'affronter, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas, et de s'accuser de récupération politique.