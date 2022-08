Pour défendre le Qatar, un député LaREM évoque les morts de la Tour Eiffel (et se trompe)

Une erreur que le député a d'ailleurs reconnue. Dans un tweet, il a tenu à la "rectifier". "Les 300 personnes que j’ai évoquées n'ont pas péri pendant la construction du chantier de la Tour Eiffel, mais depuis sa construction en 1887", a-t-il argué. En effet, depuis plus d'un siècle, on estime qu'il y a environ 370 morts liées au monument. Il s'agit de suicides, d'accidents de touristes, d'aventures qui finissent mal ou encore de défis sportifs ratés. On est loin du scandale des conditions de travail des ouvriers au Qatar, décrites comme similaires à de l'esclavagisme par plusieurs enquêtes journalistiques et travaux d'ONG. Plus tard dans la matinée, le député a lui-même reconnu que cet exemple "était malvenu" et a tenu à s'en excuser.