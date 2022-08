"Kohlantess" à la prison de Fresnes : les organisateurs suppriment leur vidéo et s'expliquent

Synonyme d'embarras pour les autorités judiciaires, en cette rentrée estivale, l'affaire "Kohlantess" connait une suite, ce lundi 22 août au soir. Djibril Dramé, le créateur de ce "Koh-Lanta des cités", s'est fendu d'un message sur ses réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. Il y explique que les organisateurs ont "décidé de supprimer sans délai la vidéo".

Cet événement, organisé le 27 juillet, rassemblant détenus, surveillants et jeunes de Fresnes (Val-de-Marne), a provoqué l'indignation de plusieurs personnalités de droite et d'extrême droite après la diffusion d'une vidéo, vendredi sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, montrant une course de karting dans la cour de la prison. Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a annoncé samedi sur Twitter avoir "ordonné une enquête" administrative et dénoncé des "images choquantes". "La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting !", s'est offusqué le ministre.