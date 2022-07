L'aile gauche de la majorité renonce à déposer un amendement pour taxer les superprofits

Dans la semaine, un député promoteur de la taxe laissait entendre que cette mobilisation avait pour but de "faire bouger les lignes et les énergéticiens". Mais difficile de ne pas y voir également l'effet des nouvelles déclarations très fermes de Bruno Le Maire ce vendredi matin. "Taxe sur les superprofits, je n’aime ni le premier mot ni le second. Le premier parce que je n’aime pas les taxes, que j’en ai assez que mon pays soit le champion du monde des taxes et qu’à chaque fois qu’il y a une difficulté on répond une taxe, un impôt, un prélèvement obligatoire", a-t-il déclaré. "Quant aux superprofits, deuxième escroquerie intellectuelle. Il y a quelques entreprises, c’est vrai, dans le domaine de l’énergie, le raffinage, le transport maritime qui ont fait des profits importants", mais pas "l’immense majorité des entrepreneurs", a ajouté le locataire de Bercy.