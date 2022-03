L'ancien ministre et président de l'Assemblée, François de Rugy, quitte la vie politique nationale

Il reste conseiller régional des Pays de la Loire et entend désormais "agir dans la vie économique" voire "s'investir dans la vie citoyenne à travers une association ou un think tank". "J'aime toujours la politique et je n’en suis pas dégoûté même si j'ai payé cher et injustement mon engagement et l'exercice des responsabilités", assure-t-il, en référence à sa démission en juillet 2019 de son poste de ministre de la Transition écologique après des révélations de Mediapart concernant son train de vie supposé fastueux, photos de homards et champagne à l'appui.