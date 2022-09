L'ancien préfet de police Didier Lallement s'occupe désormais de la mer

De la préfecture de police à Matignon. L'ancien préfet Didier Lallement, qui a quitté son poste en juillet, a été nommé lundi en Conseil des ministres à la tête du secrétariat général de la mer. Nommé "sur proposition de la Première ministre" Elisabeth Borne, il prendra ses fonctions "à compter du 3 octobre", lundi prochain, peut-on lire sur le compte-rendu du Conseil des ministres.

Le secrétariat général de la mer (SGMer) est un organisme interministériel placé sous l'autorité de Matignon. Sa mission ? Contrôler, évaluer et coordonner la politique maritime du gouvernement. Ce SGMer est associé "à l'élaboration des politiques publiques concernant la mer et le littoral et veille à ce que les décisions du gouvernement soient conçues et mises en œuvre en étroite concertation avec l’ensemble des professionnels concernés, afin d’assurer le développement harmonieux des différentes activités maritimes", précise le site du gouvernement.