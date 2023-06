Démocratie : le recours à l'article 49.3 en France inquiète le Conseil de l'Europe

Selon la Commission de Venise, cet organe rattaché au Conseil de l'Europe, l'article interroge "au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur". Dans son avis "intérimaire", le groupe, chargé d'éclaircir les États membres sur des projets de lois ou des textes déjà en vigueur, rappelle en effet qu'il est "nécessaire de préserver l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement et l'exécutif". Or, ce dispositif qui a notamment permis l'adoption de la réforme des retraites malgré une contestation sociale et politique, "ne représente pas une forme de délégation, mais plutôt un pouvoir législatif autonome entre les mains de l'exécutif".