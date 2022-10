L'Assemblée de Corse envahie par des militants défenseurs des prisonniers dits politiques

La séance de l'Assemblée de Corse prévue ce jeudi ne s'est pas déroulée comme prévu. Elle a même été suspendue pendant dix heures. Et pour cause, une cinquantaine de militants défenseurs des prisonniers dits politiques se sont introduits dans l'hémicycle ce jeudi matin. Des bousculades et quelques coups et insultes ont eu lieu.