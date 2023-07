L'Assemblée approuve l'activation à distance des téléphones portables pour certaines enquêtes

La gauche est vent debout contre ces dispositions "d'intrusion dans la vie privée", la France insoumise évoquant une "dérive autoritaire" et rappelant les critiques d'avocats ou d'ONG. Un amendement de la députée du camp présidentiel Naïma Moutchou (Horizons) précise que la captation doit être mise en place "lorsque la nature et la gravité des faits le justifient" et "pour une durée strictement proportionnée" à l'objectif.

Le camp présidentiel souligne les "garanties" apportées. La captation serait réservée aux affaires les "plus graves" et autorisée 15 jours renouvelables une fois par le juge des libertés et de la détention, et deux mois renouvelables par un juge d'instruction jusqu'à une durée maximale de six mois. Éric Dupond-Moretti la compare à la "vieille technique" de micros ou de caméras posés chez des suspects.