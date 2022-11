L'Assemblée nationale était-elle plus calme avant ? L'analyse de 5 députés parmi les plus anciens

Mais ce chahut est-il nouveau ? Ou avons-nous oublié que le spectacle donné par les parlementaires était le même ces dernières années ? TF1info a demandé aux députés les plus "anciens" de l'Assemblée, élus depuis au moins trois mandats, de comparer le début de cette législature aux précédentes. Trois représentent le centre de l'échiquier politique, un appartient à la majorité et une autre au Parti socialiste.

"Ce qui change c'est que nous sommes passés d'une majorité totale à une majorité relative, donc le rapport de force n'est plus le même et il est normal que nous ayons des débats plus vifs", explique Christine Pirès-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme, élue depuis 2012. "La situation politique actuelle est nouvelle. Jamais des groupes comme le Rassemblement national et La France insoumise n'avaient été aussi forts", ajoute Charles de Courson, député Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) de la Marne, élu depuis 1993.