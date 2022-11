L'Assemblée rejette largement la motion de censure LFI, le budget adopté en première lecture

Mais il a notamment écarté les 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des logements, votés contre son avis. Dans la partie "recettes", le gouvernement a également écarté des amendements votés, comme celui du PS pour un crédit d'impôt pour tous les résidents en Ehpad. Il n'avait pas retenu non plus un amendement pour une taxation des "superdividendes", proposition de son allié Modem qui avait recueilli des soutiens des oppositions et jusqu'au sein de Renaissance.

Le gouvernement justifie le tri effectué par le caractère "irresponsable" de plusieurs votes. Selon Elisabeth Borne, certaines mesures auraient ainsi eu pour conséquence d'"abolir", en le privant de financement, le "bouclier tarifaire", mesure phare du projet de loi de finances devant limiter à 15% les hausses des prix réglementés du gaz et de l'électricité. Selon la gauche, le gouvernement aurait pu trouver de nouveaux financements.