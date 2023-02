L'Assemblée nationale sexiste ? Cette accusation d'une députée LFI provoque des débats houleux

"Mais franchement… On est dans un hémicycle où pour la première fois cette assemblée est présidée par une femme", lui a répondu Yaël Braun-Privet depuis le perchoir, listant ses cinq vice-présidentes, sa première questeure, et les quatre présidentes de groupe. Puis plusieurs députées ont pris le micro pour demander à la Nupes de ne pas parler au nom des femmes. "Est-ce qu'il serait possible que les députés de la Nupes ne s'expriment pas au nom des femmes ? On ne les a pas attendus et on n'a pas besoin d'eux. Les femmes sont là, présentes sur tous les bancs de l'hémicycle, elles savent se défendre et elles savent se faire respecter pour ce qu'elles sont", a déclaré la cheffe des députés de la majorité, Aurore Bergé.