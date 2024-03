L'Assemblée vote une résolution condamnant la "répression sanglante et meurtrière" des Algériens le 17 octobre 1961

L'Assemblée nationale a approuvé jeudi une proposition de résolution qui "condamne la répression sanglante et meurtrière des Algériens" commise le 17 octobre 1961 à Paris. Le texte "souhaite" en outre "l’inscription d’une journée de commémoration (de ce) massacre". Il y a 63 ans, entre une trentaine et plus de 200 manifestants pacifiques sont morts, selon les historiens.

La mémoire du massacre du 17 octobre 1961 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 67 députés ont voté ce jeudi pour une proposition de résolution qui "condamne la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise sous l’autorité du préfet de police Maurice Papon le 17 octobre 1961", au cours de laquelle entre une trentaine et plus de 200 manifestants pacifiques sont morts, selon les historiens. 11 députés, issus des rangs du Rassemblement national, se sont prononcés contre.

Le texte approuvé ce jeudi "souhaite" en outre "l’inscription d’une journée de commémoration (de ce) massacre" à "l'agenda des journées nationales et cérémonies officielles".

Fréquents échanges avec l'Elysée

Il y a 63 ans, quelque 30.000 Algériens venus manifester pacifiquement à Paris ont subi une violente répression des forces de police. Le bilan officiel de trois morts et d'une soixantaine de blessés est très en-deçà des estimations des historiens, qui recensent "au moins plusieurs dizaines" de morts.

Si la députée écologiste des Hauts-de-Seine Sabrina Sebaihi est à l'origine du texte, son écriture a fait l'objet de fréquents échanges avec l'Élysée, dans un contexte où les questions mémorielles pèsent toujours lourd dans les relations entre la France et l'Algérie.

Emmanuel Macron avait amorcé cette reconnaissance en octobre 2021, en déclarant que "les crimes commis le 17 octobre 1961 sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République". Paris avait annoncé en décembre de la même année un accès élargi aux archives sur la guerre d'Algérie (1954-1962). En 2012, le président François Hollande avait déjà rendu "hommage aux victimes" d'une "sanglante répression" qui s'était abattue sur ces hommes manifestant pour "le droit à l'indépendance".