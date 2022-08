L'écologie, priorité de la rentrée pour le gouvernement

Dès ce mardi soir, lors d’un dîner prévu à l’Élysée entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, les deux têtes de l’exécutif aborderont les sujets de la rentrée, avec au premier chef "la mobilisation générale sur la sobriété énergétique" et la "planification écologique". La Première ministre a d’ailleurs été chargée de "tenir un discours offensif au Medef sur l’écologie, la semaine prochaine". Emmanuel Macron a aussi demandé à Elisabeth Borne de lui "remettre à l’automne un agenda de planification écologique décliné par mois et année".

Lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne avait annoncé que "dès le mois de septembre, nous lancerons une vaste concertation en vue d'une loi d'orientation énergie-climat", qui pourrait voir le jour début 2023. Des "objectifs de réduction d'émissions, des étapes et des moyens appropriés" seront définis "filière par filière, territoire par territoire", avec les élus locaux qui "bien souvent, dans leurs territoires, ont montré le chemin", avait-elle insisté.

L’écologie sera également le thème du séminaire gouvernemental qui se tiendra le 31 août prochain, et le président effectuera lui-même un déplacement consacré aux éoliennes offshore, début septembre.