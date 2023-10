L'écriture inclusive interdite des documents officiels ? Le Sénat débat ce lundi

"C'est une pratique qui est justement contraire à l'inclusion", plaide le rapporteur (rattaché LR) Cédric Vial auprès de l'AFP. "Les plus impactés par son utilisation sont en effet les personnes en situation de handicap et d'illettrisme, ou atteintes de dyslexie. C'est une contrainte supplémentaire. Pour inclure, il faut au contraire simplifier la langue". Adopté et même renforcé en commission mercredi, le texte suscite l'indignation d'une partie de la gauche. "C'est un texte inconstitutionnel, rétrograde et

réactionnaire, qui s'inscrit dans un courant conservateur de longue date de lutte contre la visibilisation des femmes", s'offusque par exemple le sénateur socialiste Yan Chantrel.