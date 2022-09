L'Éducation nationale va-t-elle faire dispenser des cours sur les théories de genre ?

Qu’en est-il ? Contacté par TF1info, le cabinet de Pap Ndiaye nie "toute actualité sur le sujet" et parle de "récupération politique". "Ce qui est certain, c’est que l’Éducation nationale applique mal la loi de 2001 sur l’éducation à la sexualité, et face à ce constat, nous allons redonner des consignes pour que la loi soit appliquée", explique-t-on. Invité de Franceinfo ce lundi 12 septembre au matin, le ministre a également réfuté l’arrivée de cours sur la théorie du genre dans les programmes. "Ce que nous allons promouvoir, et il s’agit de respecter la loi, c’est l’éducation à la sexualité", a assuré Pap Ndiaye, qui écrivait pourtant dans sa circulaire de rentrée qu'il souhaitait faire la part belle aux "enjeux d'égalité" et que "la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons et la prévention des stéréotypes sociaux ou de genre seront au cœur de ces démarches".

Depuis 2001, les élèves du primaire sont censés bénéficier de temps consacrés à l'éducation à la sexualité et ceux du secondaire d’au moins trois séances annuelles d’éducation à la sexualité, organisées par les professeurs, les conseillers d’éducation ou les infirmiers des établissements. Des intervenants extérieurs peuvent également être sollicités, s’ils bénéficient d’un agrément national ou académique pour dispenser ces cours. Mais "on ne confie pas les clés de l’éducation à la sexualité à d’autres que l’Éducation nationale", précise le cabinet du ministre, réfutant les arguments d'Eric Zemmour.