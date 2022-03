L'élection présidentielle pourrait-elle être repoussée en raison de la guerre en Ukraine ?

Pour le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier "si le moindre événement d'ampleur devait conduire à engager le renvoi du scrutin, ce serait la porte ouverte à toutes les manipulations". Mais compte tenu du délai imposé par la Constitution et des dates choisies par le gouvernement, les 10 et 24 avril plutôt que les 17 avril et 1er mai, un report d'une semaine du vote serait possible. "Un décret de convocation suffirait", a expliqué Jean-Philippe Derosier, tout en relevant qu'un "changement de date au dernier moment n'est jamais très heureux".