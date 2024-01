L'établissement Stanislas rappelé à l'ordre après avoir contourné les règles de Parcoursup

Stanislas aurait réussi à ne pas appliquer les règles de Parcoursup pour 38 élèves, dont le fils de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, déjà dans la tourmente. L'établissement privé a été rappelé à l'ordre le 17 janvier par le ministère de l'Enseignement supérieur, selon l'AFP.

La polémique autour de la scolarisation dans le privé des enfants d'Amélie Oudéa-Castéra n'en finit plus, après de nouvelles révélations de Mediapart faites ce 20 janvier. Ainsi, l'établissement parisien Stanislas, où sont inscrits les enfants de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, aurait bénéficié d'une certaine souplesse à l'égard des règles de sélection de la plateforme Parcoursup.

Un rappel de la charte de Parcoursup

Ce 21 janvier, le ministère de l'Enseignement supérieur indique à l'AFP avoir rappelé à l'ordre Stanislas dans un courrier adressé le 17 janvier, l'invitant à respecter la charte de Parcoursup. "Il a été demandé au chef d’établissement de confirmer que toutes les dispositions sont prises en ce sens au sein de son établissement pour la session 2024 qui s’ouvre", a poursuivi le ministère qui ajoute qu'il "appréciera les actions à conduire en regard des réponses du chef d'établissement".

L'école privée, qui admet des élèves de la maternelle à la classe préparatoire, a conclu un arrangement avec 38 élèves pour les faire entrer directement dans ses prépas destinées à les former aux concours de grandes écoles. Parmi ces élèves, figure le fils de la ministre, âgé de 17 ans et aujourd'hui en classe prépa à Stanislas, selon ces informations contenues dans un rapport sur l'établissement conduit cet été et dévoilé seulement le 14 janvier par le site d'investigation.